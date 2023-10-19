İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü çocuğunun yanında aracıyla sıkıştırdığı motosikletliye bıçak çekti.

İHA'nın haberine göre motosikletli de önünü kestiği kişiyi darp etti. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, yüzü kanlar içerisinde kalan sürücü koşarak kaçtı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken sürücüyü döven Furkan Mazlum, “Kafası yarıldı ve birkaç tane daha vurdum. Sokak da kimseye bıçak çekmez” dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Mazlum’u (25) yanında çocuğu olan bir otomobil sürücüsü sıkıştırdı.

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Motosikletlinin tepki göstermesi üzerine sürücü bu kez de bıçak çekerek Furkan Mazlum’a küfür ve hakaret etti. Ancak motosikletli genç, yoluna devam etti. Sürücü bir kez daha motosikletliyi sıkıştırınca ortalık karıştı.

MOTOSİKLETLİDEN MEYDANA DAYAĞI

Aracın önünü kesen motosikletli genç, sürücüyle tartışmaya başladı. Sürücünün bıçakla üstüne yürümesi üzerine genç, bıçağı bırakmasını söyledi. Bıçağı bırakan sürücü, motosikletli genç tarafından dövüldü. Yüzü kanlar içerisinde kalan sürücü, vatandaşların araya girmesiyle gencin elinden kurtarıldı. Sürücü daha sonra koşarak uzaklaştı. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.