Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTRAFİKTE DEHŞET! Son dakika: Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı!
ABONE OL

Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı, ortalık karıştı!

Antalya Kepez'de alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Şükrü Ö., seyir halindeki otomobiliyle, Namık Kemal Bulvarı'nda dehşet saçtı. 5 otomobil ile 5 yayaya çarpan Şükrü Ö., yakalandıktan sonra tepki gösteren sürücüler ve yanlarındakilerden dolayı polis otosuna alınarak olay yerinden hızla uzaklaştırıldı. Şükrü Ö.'nün otomobilinde alkollü içkiler olduğu görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camlarının parçalandığı görüldü

TRAFİKTE DEHŞET! Son dakika: Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı!
Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı!
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Şükrü Ö., seyir halindeyken 5 otomobil ile 5 yayaya çarptı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Korkuteli'den Antalya istikametine seyir halinde olan Şükrü Ö. yönetimindeki 07 BIR 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki bulunan yaya ve araçlara çarpmaya başladı. Kazaya rağmen durmayan ve hızla yoluna devam eden sürücü, çevredekiler tarafından polise bildirildi. Plakası alınan otomobil ve sürücüsü Şükrü Ö., polis tarafından Namık Kemal Bulvarı üzerinde durduruldu.

OTOMOBİLİN CAMLARI PARÇALANDI

Polis ekipleri işlemlerini yapacağı esnada Şükrü Ö.´nün çarptığı bazı araçların sürücüleri ve yakınlarıyla beraber yaralılar da geldi. Bu kişiler Şükrü Ö.´ye tepki göstermeye başlayınca polis kazalara neden olan sürücüyü ekip otosuna alındı. Şükrü Ö.´nün otomobilinde alkollü içkiler olduğu görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camlarının parçalandığı görülürken, otomobilin birçok noktasında ise darbelerin olduğu gözlendi.

5 ARAÇ İLE 5 YAYAYA ÇARPTI

Kazaların ardından Şükrü Ö.'yü takip edip polislerin olduğu noktaya kadar gelen 2 yaralı, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk yaptığı incelemede alkollü şekilde otomobili kullandığı değerlendirilen Şükrü Ö.'nün Korkuteli-Antalya yolu üzerinde 5 otomobil ve 5 kişiye çarptığı saptandı. Şükrü Ö.'nün çarptığı bir kadının yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şükrü Ö.'nün bulunduğu ekip otosuna doğru yönelen kişiyi olay yerinde bulunanlar ile polis ekipleri sakinleştirdi. Şükrü Ö., ardından polis merkezine götürüldü.

'ÜZERİMİZE OTOMOBİLİ SÜRDÜ'

Kaza sonucunda ayağında problem olan Mustafa Aşık, "Sabahtan beri kaçıyor, biz de peşine takıldık. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı ve makas attı. Biz de yanına geldik, sonra üzerimize otomobili sürdü. Nereden bakarsanız en az 5 araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık" dedi.

'BİZE TAKLA ATTIRIYORDU, KAÇARKEN ÖNÜNE GELENE ÇARPTI'

Şükrü Ö.'nün kendilerine neredeyse takla attırdığını söyleyen Salih Uygur, "Sürücü sarhoş, biz Korkuteli yolundan inerken neredeyse takla attırıyordu. Işıklarda yakaladım ve önüne geçtim ama durmadı. Ardından da hanımefendiye çarptı, çocuğa da çarptı. Önüne gelene çarptı, ben de sonrasında polisi aradım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS soru ve cevapları YAYINDA! 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Sayısal ve Sözel)
GÜNDEMLGS soru ve cevapları yayınlandı
Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
GÜNDEMMarmara'daki müsilaj yoğunluğu, tekneden çekilen ...
VANDALLIK! Son dakika: Lösemi olan gence "Yan baktın" bıçağı!
GÜNDEMLösemi olan gence "Yan baktın" bıçağı!
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: 4 bölgeye yağmur geliyor - Meteoroloji 8 Haziran
GÜNDEMDikkat! Sağanak var
İzmir'de dehşet! Uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
GÜNDEMUykuda dehşeti yaşadı, akrabası tarafından ...
Ordu'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
GÜNDEMElektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti
Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
GÜNDEMFatih’te iş merkezinin çatısında yangın paniği
Adana'da kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
GÜNDEMKanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Pazar günü yasağı ne zaman bitiyor? Pazar yasağı kalkacak mı, tarihi açıklandı mı?
GÜNDEMPazar günü yasağı ne zaman kalkıyor?
Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
GÜNDEMBolu'da silahlı kavga: 4 yaralı