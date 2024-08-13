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        Haberler Gündem Güncel Trafikte dehşete düşüren görüntü: Otomatik silahla havaya ateş açtı | Son dakika haberleri

        Trafikte dehşete düşüren görüntü

        Bursa'da bir sürücü, seyir halindeki aracından yarı otomatik silahla havaya defalarca ateş açtı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:51
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        Bursa'da aracından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan kişi yakalandı.

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        Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. 

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        Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının 21 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi. 

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        Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde kısa sürede D.A isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

        #Bursa
        #silah
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