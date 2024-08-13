Trafikte dehşete düşüren görüntü
Bursa'da bir sürücü, seyir halindeki aracından yarı otomatik silahla havaya defalarca ateş açtı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bursa'da aracından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan kişi yakalandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı.
Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının 21 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi.