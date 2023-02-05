Trafikte İETT şoförüne silah çekti!

Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.