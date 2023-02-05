Trafikte İETT şoförüne silah çekti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
ABONE OL

Ataşehir D-100'de otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrulttu 

İstanbul'da trafikteki dehşetlere bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, İETT şoförüne silah çekti

Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.Ü(19) olduğu belirlenen sürücü Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Öte yandan B.Ü.'nün olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sürücü B.Ü hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?
GÜNDEM EYT'de 3600 günden emekli olunur mu?
Son dakika hava durumu: İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat - Güncel haberler
GÜNDEM İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat
Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
GÜNDEM Yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
Film gibi olay! Son dakika: Kayıp kimlik soruşturmasında üvey ağabeyi olduğunu öğrendi! - Güncel haberler
GÜNDEM Kayıp kimlik soruşturmasında üvey ağabeyi olduğunu ...
TikTok bir bağımlılık mı? İzlenirken izleniyor muyuz?
GÜNDEM TikTok: İzlenirken izleniyor muyuz?
Kütahya TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! 5 Şubat 2023 TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM Kütahya TOKİ kura sonuçları canlı yayında ...
SON DEPREMLER| İstanbul Kağıthane’de deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı… AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEM İstanbul'da deprem meydana geldi
İSTANBUL'DA DEPREM! Son dakika 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEM İstanbul gece depremle sallandı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
GÜNDEM İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
GÜNDEM Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.