Trafikte kavgaya bir tutuklama
Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiye hakaret ederek aracına zarar veren şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralıkta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesindeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli B.Çnin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.
Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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