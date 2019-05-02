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Haberler > GÜNDEM Trafikte makas atıp, polisleri silahla tehdit eden şüpheli, yakalandı

Kayseri'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi

DHA