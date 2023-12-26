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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartıştıkları kuryeyi dövdüler! - Güncel haberler

        Esenyurt'ta kuryeye defalarca yumruk!

        İstanbul Esenyurt'ta yol tartışmasında 2 maganda motokuryeye saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:49
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        Trafikte tartıştıkları kuryeyi dövdüler!
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        Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşadığı araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kurye çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

        Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı. Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti. Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.

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