AA

Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına neden oldu.

Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ek olarak, son dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da ilk defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

LPG'Yİ SOLLADI

Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Yıllar itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türlerine göre sayıları şöyle:

Yıl Toplam Benzin Dizel LPG Elektrikli - Hibrit 2011 8.113.111 3.036.129 1.756.034 3.259.288 47 2012 8.648.875 2.929.216 2.101.206 3.569.143 228 2013 9.283.923 2.888.610 2.497.209 3.852.336 436 2014 9.857.915 2.855.078 2.882.885 4.076.730 525 2015 10.589.337 2.927.720 3.345.951 4.272.044 889 2016 11.317.998 3.031.744 3.803.772 4.439.631 1.160 2017 12.035.978 3.120.407 4.256.305 4.616.842 1.685 2018 12.398.190 3.089.626 4.568.665 4.695.717 5.367 2019 12.503.049 3.020.017 4.769.714 4.661.707 15.053 2020* 12.598.885 3.041.995 4.813.165 4.689.549 17.749 2020 13.099.041 3.201.894 5.014.356 4.810.018 36.487 2021* 13.214.599 3.250.445 5.053.990 4.829.632 44.291

*Şubat ayı sonu itibarıyla