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Trafikteki elektrikli veya hibrit otomobil sayısı bir yılda 2,5 katına çıktı

TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, şubat sonu itibarıyla 44 bini geçti. Şubatta, tescil edilen elektrikli veya hibrit otomobil sayısı, ilk kez LPG yakıtlı otomobilleri geride bıraktı

Trafikteki elektrikli veya hibrit otomobil sayısı bir yılda 2,5 katına çıktı
AA

Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına neden oldu.

Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ek olarak, son dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da ilk defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

LPG'Yİ SOLLADI

Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Yıllar itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türlerine göre sayıları şöyle:

YılToplamBenzinDizelLPGElektrikli - Hibrit
20118.113.1113.036.1291.756.0343.259.28847
20128.648.8752.929.2162.101.2063.569.143228
20139.283.9232.888.6102.497.2093.852.336436
20149.857.9152.855.0782.882.8854.076.730525
201510.589.3372.927.7203.345.9514.272.044889
201611.317.9983.031.7443.803.7724.439.6311.160
201712.035.9783.120.4074.256.3054.616.8421.685
201812.398.1903.089.6264.568.6654.695.7175.367
201912.503.0493.020.0174.769.7144.661.70715.053
2020*12.598.8853.041.9954.813.1654.689.54917.749
202013.099.0413.201.8945.014.3564.810.01836.487
2021*13.214.5993.250.4455.053.9904.829.63244.291

*Şubat ayı sonu itibarıyla

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