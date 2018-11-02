Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 22 milyon 798 bin 221'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 45 bin 235 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 46,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 29,4 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 8,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 29 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 43, kamyonette yüzde 24,3, kamyonda yüzde 10,9, motosiklette yüzde 14,1, olarak kayıtlara geçerken, minibüste yüzde 28,6, otobüste yüzde 28,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 52,6, traktörlerde yüzde 33,7 artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 47,7 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 54,1, minibüste yüzde 54,6, otobüste yüzde 58,5, kamyonette yüzde 60,7, kamyonda yüzde 55,5, motosiklette yüzde 19,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 79, traktörde ise yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde 742 bin 465 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 163 bin 189 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 579 bin 276 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Eylülde devri yapılan toplam 641 bin 574 taşıt içinde otomobil yüzde 68,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile traktör takip etti. Eylülde devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 364 bin 139 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,5'i dizel, yüzde 25,1'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 20 bin 969 otomobilin yüzde 14,9'unun Renault, yüzde 9,9'unun Fiat, yüzde 8'inin Volkswagen, yüzde 7,3'ünün Honda, yüzde 7'sinin Nissan, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7'sinin Toyota, yüzde 5,2'sinin Ford, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,5'inin Opel olduğu, yüzde 26,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 otomobilin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkat çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 56,4'ü beyaz, yüzde 21,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluştu.

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