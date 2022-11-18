Trafo hırsızlığı sanıklarına 6 yıl hapis cezası 0:00 / 0:00

İHA

Batman'da, trafodan bakır tel çalan sanıklara 6 yıl hapis cezası verildi.

20 Haziran 2020 tarihinde okul binalarının da bulunduğu Gültepe Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda bir hırsızlık olayı yaşandı. Dicle Elektrik'e ait trafonun kapı kilitleri kırılarak içerideki 8 adet bakır tel çalındı.

Yaklaşık 4 bin abonenin yanı sıra 8 okula da enerji sağlayan elektrik trafosundaki kabloların çalınması nedeniyle mahalle sakinleri uzun süre elektriksiz kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.Ş. ve V.K. yakalandı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklu yargılanmaya başlanan 2 sanık, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, hırsızlık ve kamu hizmetinin geçici olarak aksamasına sebebiyet vermek suçlarından 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanıklardan B.Ş.'ye "mala zarar vermek" suçundan 2 bin lira para cezası , V.K(ye ise aynı suçtan 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.