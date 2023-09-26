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        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktör araçları biçip evin duvarını yıktı!

        Hatay'da 3 aracı biçen taş yüklü traktör, evin duvarını yıkıp içeri girdi

        Hatay'da meydana gelen bir kazada felaketten dönüldü. Altınözü ilçesinde yaşanan kazada bir traktör 3 aracı biçip evin duvarını yıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:55
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        Traktör araçları biçip evin duvarını yıktı!
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        Hatay’ın Altınözü ilçesinde fren sisteminde yaşanan arıza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi.

        İHA'nın haberine göre kaza, Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fren sisteminde arıza yaşanan taş yüklü traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan traktör, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra evin duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

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