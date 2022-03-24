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Haberler Gündem 3. Sayfa Traktör dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
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Denizli merkezli traktör dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Denizli'de bir traktör bayisinin geçen yıllarda bin 466 adet traktörün model yılını değiştirdiği, satışta ise 195'nin üretim tarihini değiştirdiği ortaya çıktı. Denizli ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı

Traktör dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
Traktör dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
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İHA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" suçunu işlemek suretiyle vatandaşları mağdur etmek isteyen kişi ve organizasyonların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Denizli'de faaliyet gösteren bir traktör bayisinin 2014 ile 2018 yılları arasında toplam bin 466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi. Ardından traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerin üretim tarihindeki AT uygunluk belgesi ile tescil dosyası içerisinde bulunan AT uygunluk belgeleri karşılaştırıldığında 195'inin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

Görevliler tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak ili Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli adli makamlar tarafından işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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