Traktör ile yem karma makinesi arasına sıkışarak can verdi
Kayseri'nin Develi ilçesinde 17 yaşındaki Fatih Curlu, yem karma makinesi ile traktör arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'nde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki Fatih Curlu, kendiliğinden hareket eden traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Fatih Curlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.