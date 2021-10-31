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Haberler Gündem Trafik Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Balıkesir'de traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Karaçepiş Mahallesi kırsalında meydana gelen kazada, 78 yaşındaki Mehmet Üzümcü yönetimindeki 10 P 2081 plakalı traktör, tarla dönüşü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücüsü Üzümcü, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Ümmühan Sürücü ağır yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İvrindi İtfaiye ekiplerinin kaza yapan traktör ve römorkunu yoldan kaldırması sonucu yol çift taraflı olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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