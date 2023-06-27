Traktör tekeri ile ot biçme makinesi arasında sıkıştı

Bayram tatilinde hastalara ne olacak? Poliklinikler yine kapalı

AA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünde yaşayan Y.A., (54) traktörüyle Çayırlık mevkisindeki tarlasına ot biçmeye gitti.

Y.A., burada traktörün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tekerin arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde telefonla babasına ulaşamayınca tarlaya giden S.A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Y.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.