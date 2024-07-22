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        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktör zeytin bahçesine uçtu! | Son dakika haberleri

        Ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü öldü!

        Hatay'da zeytin bahçesine uçan traktörün 18 yaşındaki sürücüsü Ali Dağlı, hayatını kaybetti. Feci kazada aracın ters döndüğü görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:43
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        Traktör zeytin bahçesine uçtu!
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        Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü öldü.

        İHA'nın haberine göre kaza Antakya'da meydana geldi. Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü.

        Kazada 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedeni morga götürüldü.

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