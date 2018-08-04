Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti. Gelenbe'den Kırkağaç yönüne giden M.S. idaresindeki traktörde yolcu olarak bulunan Umut Demirözü dengesini kaybederek seyir halindeki araçtan düştü.
DHA'nın haberine göre domates yüklü römorkun üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuk ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Talihsiz çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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