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Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörü bulundu kendisi kayıp!
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Traktörü bulundu kendisinden haber yok!

Eskişehir'de kayıp olarak ihbar edilen 45 yaşındaki Yıldırım Töre'ye ait traktör tarla ortasında terk edilmiş halde bulundu. Şahsı arama çalışmaları sürüyor

Traktörü bulundu kendisi kayıp!
Traktörü bulundu kendisi kayıp!
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İHA

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşayan Yıldırım Töre (45), dün akşam evine dönmeyince yakınları 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Evinden traktörü ile çıktığı öğrenilen Töre'nin bulunması için Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Doğanca Mahallesi'ndeki bir tarlada Yıldırım Töre'ye ait traktör terk edilmiş halde bulundu.

Yıldırım Töre'ye ait herhangi bir iz bulunmaması üzerine yardım istenilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve bazı arama kurtarma ekipleri bölgede tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü öğrenildi.

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