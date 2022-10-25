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Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörün altında bulunmuştu, cinayet çıktı!
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Traktörün altında cansız bedeni bulunmuştu, cinayete kurban gitmiş!

Çorum'da Sefer Öztürk, 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanda traktör römorkunun altında ölü bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise Öztürk'ün tüfekle vurulduğunu tespit etti. Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı

Traktörün altında bulunmuştu, cinayet çıktı!
Traktörün altında bulunmuştu, cinayet çıktı!
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AA

Çorum'da cansız bedeni devrilen traktör römorkunun altında bulunan Sefer Öztürk'ün silahla öldürüldüğü belirlendi.

AA'nın haberine göre, İskilip ilçesi Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk (41), 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

JANDARMA TÜFEKLE VURULDUĞUNU TESPİT ETTİ

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise maktulün karnına isabet eden tüfek mermisi nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma başlatan ve otopsi sonuçlarını değerlendiren İskilip Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öztürk'ü tüfekle vurduğu iddiasıyla, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.K.'yi gözaltına aldı.

M.K.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

*Fotoğraflar: İHA

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