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        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörün altında can verdi

        Traktörün altında can verdi

        Sakarya'da 36 yaşındaki 3 çocuk babası Sercan Pekcan, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:45
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        Traktörün altında can verdi
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        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Pekcan (36) kontrolündeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen sürücü Pekcan, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde Pekcan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Pekcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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