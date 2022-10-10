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Şarampole devrilen traktördeki çocuk öldü, baba yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybederken, babası yaralandı

Traktörün altında kalan çocuk öldü
Traktörün altında kalan çocuk öldü
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DHA

Denizli'de şarampole devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mevlütler Mahallesi Çağman mevkisinde meydana geldi. Ali Atay (34), yönetimindeki 19 NA 523 plakalı traktör, orman içindeki stabilize yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, tekerleğin altında kalan ve traktörde yolcu olarak bulunan Oğuz Atay'ın (5) hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan baba Ali Atay ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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