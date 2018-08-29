ayçiçeği ön alım fiyatı
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Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını yüzde 44 yağ oranı için 2.459,20/ton olarak açıkladı. Yağlık Ayçiçeği Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile ülkenin en önemli yağlık tohumu arasında yer alıyor.

29.08.2018 - 12:47 | Güncelleme: İHA

Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkede üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 25-35 orandaki bölümü Trakya Birlik tarafından mübayaa ediliyor.

İHA'da yer alan habere göre; 2018/2019 iş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi bekleniyor

Trakya Birlik’e bağlı kooperatif ortaklarınca 2018/2019 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 413 bin ton rekolte taahhüt edildi. Trakya Birlik faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlarken kooperatiflerinde hasat günden güne yoğunlaşıyor. Birliğe bağlı 48 kooperatife ait 102 alım merkezi ve iki fabrikada bugüne kadar toplam 36 bin 376 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "2018/2019 üretim sezonunda gerek ülkede gerekse de başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi çevredeki önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte beklenmektedir. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerindeki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında görevinin bilinciyle hareket eden Trakya Birlik Yönetim Kurulunca 2018/2019 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.459,20 TL/Ton olarak belirlemiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.668,00 TL/Ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.320,00 TL/Ton olarak oluşmaktadır" denildi.

Ayrıca, ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak
değerlendirilecek. Her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacağı bildirildi.

Birlik tarafından 2018/2019 üretim sezonunda üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı bekleniyor. Ürün bedeli ödemelerinin teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme süreleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıklandı.

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