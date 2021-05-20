Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları aşı olmaya başladı.

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
AA

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan okul yöneticisi Hakan Doğan, AA muhabirine, öğretmenlere aşı önceliğinin gelmesiyle randevusunu alıp aşı olmaya geldiğini söyledi.

Aşının salgınla mücadelede en önemli etken olduğunu belirten Doğan, "Güzel ve hijyenik bir ortamda aşımızı oluyoruz. Tüm meslektaşlarımın korkusuzca gelip aşılarını olmalarını isterim. Aşı olduğumuzda kendimizi bir nebze daha güvende hissedeceğiz, tabi aşı olduğumuz için kurallara uymayı aksatacak değiliz. Her zamanki gibi maske, mesafe ve hijyene riayet ederek bu süreci inşallah atlatacağız." şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Cüneyt İnaç da aşılama çalışmalarının yüz yüze eğitime geçişte önemli bir adım olacağını ifade etti.

Sırası gelen meslektaşlarını aşı olmaya davet eden İnanç, "Aşı çok önemli bir adım. Aşıyı olduktan sonra kurallara uymaya devam edeceğiz. Maske, temizlik ve mesafeye hep birlikte el vereceğiz ve iyi günler gelecek. Öğretmenlerin ve öğrencilerin aşılanması çok önemli. Zaten bu dönemi bitirdik sayılır. Bundan sonra gelecek dönem için her öğretmenin, her personelin aşılanmış bir şekilde, kurallara uyarak eğitime devam etmemizi diliyorum." diye konuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Doç. Dr. Savaşçı açıkladı!
SAĞLIKMaske zorunluluğu ne zaman bitecek?
50 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? 40 ve 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşıda son durum
SAĞLIK50 yaş üstü aşılama tarihi hakkında
SÜRPRİZ! Son dakika: Bilim Kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ile toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ile toplanıyor!
20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs vaka tablosu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
SAĞLIKTürkiye'de uygulanan aşı miktarı açıklandı
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 553
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
19 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
ARAŞTIRMA: Alkolün her seviyesi beyne zararmış! - Haberler
SAĞLIKHer seviyesi beyne zararmış!
Entübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu - Haberler
SAĞLIKEntübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu
Covid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı - Haberler
SAĞLIKCovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı