Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı - EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ

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Edirnelilerin büyük çoğunluğu hafta sonu olmasına rağmen evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'nde hafta içine oranla sakin bir pazar yaşanıyor.Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor, kent genelinde anons yapılmaya devam ediliyor.- KırklareliKırklareli'nde meydan ve caddeler, dünkü sakinliğini koruyor.Vatandaşlar, uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.Normal şartlarda yoğunluk oluşan Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde hafta sonu sakinlik yaşanıyor.- TekirdağTekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.Kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.