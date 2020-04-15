Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkelerine hareket etti.
Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.
Bu arada Kırklareli ve Tekirdağ'daki cezaevlerinden tahliyeler sürüyor.
Muhabir : Ekip
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