Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

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Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkelerine hareket etti.

Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.

Bu arada Kırklareli ve Tekirdağ'daki cezaevlerinden tahliyeler sürüyor.

Muhabir : Ekip