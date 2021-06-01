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Trakya'da ciğerci ve köfteciler müşterileriyle buluştu

Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun zamandır sadece paket servisi yapan ciğerci ve köfteciler, müşterileriyle buluştu.

Trakya'da ciğerci ve köfteciler müşterileriyle buluştu
AA

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden tava ciğeri, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Edirneli ciğer ustası Kemal İmrak, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini, uzun zamandır bekledikleri açılma kararına çok sevindiklerini söyledi.

Bugünü ciğercilerin "bayram" olarak kabul ettiğini belirten İmrak, "Virüs nedeniyle herkes evlerine kapandı, çok zor günler yaşadık. Dükkanlarımız kapandı. İnşallah bunları da hayırlısıyla hep beraber atlatacağız. Kurallara dikkat edeceğiz. Bugünü bayram olarak kabul ediyorum, bayram havası var. İşler de yavaş yavaş bir kıpırtı oldu. İnşallah devamı gelir." dedi.

Edirne'de kent sakinleri de dışarıda oturup ciğer yemenin tadının bir başka olduğunu dile getirdi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kıvırcık koyunu etinden yapılan meşhur köfte, müşterileriyle buluştu.

Lezzetiyle ün salan Kırklareli köftesini yemek isteyenler restoranları doldurdu.

Kentte köftecilik yapan Mahmur Sürer, AA muhabirine, birçok vatandaşın köfte yemek için iş yerine geldiğini söyledi.

Hazırlıklara sabahın erken saatinde başladıklarını belirten Sürer, "Kırklareli köftesinin lezzeti Istranca Dağları'nda yetişen kıvırcık koyunundan almaktadır. Bu nedenle köftemiz ciddi ilgi görüyor. Müşterilerimiz de özlemiş olacak ki ciddi anlamda talep gösterdi." diye konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim Çalışkan ise restoranda sıcak köfte yemeyi özlediğini ifade etti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'ın "tescilli lezzeti" köfteyi uzun süredir paket ve gel al şeklinde satan işletmeciler, "kademeli normalleşme" süreciyle müşteri kabul etmeye başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan köfteciler yeniden müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köfteci Ayhan Akkaya da müşterisiz dükkanların tadı tuzu olmadığını dile getirdi.

Akkaya, kenttin meşhur lezzetini müşterilerine sunmaya başladıklarını ifade ederek, "Dün alınan kararların ardından esnaf olarak çok sevindik. Saat bakımından bizim için yetersiz olsa da buna da şükür diyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında tedbirlerimizi aldık müşterilerimizi ağırlıyoruz. Yerli yabancı bütün ziyaretçileri bu lezzeti tatmaya bekliyoruz." dedi.

Esnaf Şenol Akyüz ise yeni kararların esnafı sevindirdiğini belirterek, "Normalleşme süreci vatandaşlar için, esnaf için çok güzel oldu. Yeniden müşteri kabul edecek olmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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