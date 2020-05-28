AA

Edirne'de cadde ve sokaklarda, insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor. Maskesi olmayan vatandaşlar caddeye alınmıyor, eczaneden maske temin etmeleri isteniyor.Selimiye Meydanı'nda az da olsa insan hareketliliği dikkati çekiyor.Fatura ödeme noktaları ve banka şubelerinin önünde işlem yaptırmak için sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.- KırklareliKırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu görüldü.Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte düne göre insan ve araç hareketliliğinde azalma yaşandı.Vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının ise bu kurala dikkat etmedikleri gözlendi.Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ise zaman zaman hareketliliğin artması dikkati çekiyor.- TekirdağTekirdağ'da da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.