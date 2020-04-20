AA

Edirne'nin bir çok cadde ve sokağı ile Selimiye Meydanı boş bir görüntü oluşturdu. Hafta başı olması nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bulunan banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları önünde yoğunluk yaşandı.Vatandaşlar sıra beklerken sosyal mesafe kuralına riayet etti.Polis ekipleri girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ateş ölçümü yapmayı sürdürüyor.Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarıyla ilgili kent genelinde anons yapılmaya devam ediliyor.- KırklareliKırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan ve araç yoğunluğu gözlendi.Hafta sonuna nazaran hareketli olan kentte, büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.- TekirdağTekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta başında caddelerde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu oluşuyor.Kent genelinde evde kalın çağrısına büyük oranda uyuluyor.