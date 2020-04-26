AA

Edirne'de hafta sonu ve güneşli havaya rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin en işlek noktaları olan Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanında sessizlik hakim.Edirne'nin tüm mahallelerinde hoparlörlerden zorunlu bir durum olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.- KırklareliKırklareli'nde vatandaşların, uzmanların "evde kal" çağrılarına uymaya devam ettiği görüldü.Sakinliğini koruyan kentte, az sayıda insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sakinlik hakim oluyor.Güneşli havanın etkili olduğu kentte, vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.- TekirdağTekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.