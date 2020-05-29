Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - KIRKLARELİ

Bir çok genç, arkadaşları ile Festival Alanı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezdi, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.19 yaşındaki Erimcan Demir, AA muhabirine, yeniden dışarıya çıkmanın keyfini yaşadığını, arkadaşlarıyla muhabbet etmek için Festival Alanı'na geldiğini söyledi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR