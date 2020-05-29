Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - KIRKLARELİ

AA

Bir çok genç, arkadaşları ile Festival Alanı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezdi, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.19 yaşındaki Erimcan Demir, AA muhabirine, yeniden dışarıya çıkmanın keyfini yaşadığını, arkadaşlarıyla muhabbet etmek için Festival Alanı'na geldiğini söyledi.