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Trakya'da halk hızlı yayılım gösteren virüse karşı topyekun kurallara uyulmasını istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının çokluğu bakımında ilk sıralarda yer alan Trakya'da halk, tedirgin oldukları salgının yayılımının durması için topyekun kurallara uyması gerektiğini düşünüyor.

Trakya'da halk hızlı yayılım gösteren virüse karşı topyekun kurallara uyulmasını istiyor
AA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, geçen hafta 577,54 olan vaka sayısı Edirne'de 590,05'e, Tekirdağ'da 619,85 olan 830,44'e yükselirken, Kırklareli'nde 882,13 olan vaka sayısı 830,44'e düştü.

Edirne'de yaşayan Şaban Aydın, AA muhabirine, vatandaşların genel olarak kurallara uymadığını söylerken, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Aydın, "Kurallara uymayanlar kendisine acımazsa bize ve başkalarına acısın. Kimse birbirini ziyaret etmesin. Allah sonumuz hayretsin. Türkiye'deki herkes kurallara uymalı, uyarsak bir an önce biter ve eski günlerimize döneriz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Yıldız ise ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldız, salgınla mücadele kapsamında gerekirse bir aylık tam kapanma yapılabileceğini de belirtti.

Kırklarelili vatandaşlardan Muammer Ergün, insanların kendilerini virüse karşı korumadığını ileri sürdü.

Salgının nereye kadar gideceğini kimsenin bilmediğini ifade eden Ergün, herkes gibi kendisinin de endişeli olduğunu dile getirdi.

Kendisi için tedbir aldığını ve uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıktığını anlatan Ergün, "Bu Allah'tan gelen bir şey. İnsanlar da kollamıyor bu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Biz de endişeliyiz bu kadar çok yükselmesinden hepimiz endişe ediyoruz. Ben hiç çıkmadım dışarı. İlk kez fatura yatırmaya çıktım. Maskesini takmayan vatandaşlar oluyor. Herkesin çok dikkat etmesi lazım. Yoksa işler çok kötüye gidiyor. Maskesine, sokakta yürürken mesafesine dikkat etmesi lazım." diye konuştu.

Vatandaş Cemal İşler de vaka artışlarında az düşüş olmasına rağmen tedirginliğin devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ'da yaşayan Emin Narin, her hafta vaka sayılarının artmasının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Narin, salgın sürecinde herkesin kendini ve diğer insanları daha çok düşünmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz esnaf olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat ediyoruz. Lütfen vatandaşlarımızda bu işi ciddiye alsın ve tedbirlere uysun. El birliğiyle tedbirlere uyarak, ziyaretleri azaltarak bu salgından kurtulacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Vatandaş Hasan Bedel ise vaka artışlarının tedirgin edici olduğunu belirterek, "Tekirdağ halkımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz. Bazı bilinçsiz vatandaşlar koronavirüs temaslısı olduğu halde işini yapmaya devam ediyor veya ziyaretlere gidiyor. Bunları duymakta üzücü bu vatandaşları da sorumlu olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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