Trakya'da kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor

AA

Kırklareli Sanayi Sitesi'nde sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayan tamirciler özellikle nakliye taşımacılığı yapan tır ve kamyonlara hizmet veriyor.

Lastik tamircisi Murat Şahin, AA muhabirine, kısıtlama sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışacaklarını söyledi.

Genellikle ağır vasıtalı araçların lastiklerini onardıklarını ifade eden Şahin, "Kısıtlamadan muafız. Bu zor günleri böyle aşacağız. Hizmet verdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Tırının lastiğini tamir ettiren Ali Çal ise lastikçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

Taş ocaklarında çalıştıkları için lastiklerinin sık sık patladığını dile getiren Çal, "Lastikler ya iniyor ya da patlıyor. Burada getirip yaptırıyoruz. Lastikçiler muaf tutulmasaydı sıkıntıya girerdik, çalışamazdık." diye konuştu.

​​​​​​​Edirne ve Tekirdağ'daki lastik tamircileri de mesailerine devam etti.