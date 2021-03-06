Trakya'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

AA

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Edirne'de, Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi.

Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, araç megafonlarından vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar, kontrollü normalleşmeyle getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Vatandaşlar, özellikle sahil şeridinde yürüyüş yapma imkanı buldu.

Kentte daha çok sahil kesiminde ve Hükümet Caddesi'nde hareketlilik olurken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.