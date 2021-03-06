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Trakya'da kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi Kovid-19 tedbirleri denetimi artırıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi denetimler sıklaştırıldı.

Trakya'da kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi Kovid-19 tedbirleri denetimi artırıldı
AA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Girişi kapalı parklar, kent ormanı, nehir kenarındaki mesire alanlarında kontroller yapan ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları yönünde uyardı.

Polis ekipleri, araçlarından anonslar yaptı.

Motosikletli polis timi de Saraçlar Caddesi'nde vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. Maske takmayan bazı kişilere ceza uygulandı.

- Kaymakam denetime katıldı

Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler gün boyunca denetimlerini sürdürdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de 540 kişiden oluşan ekip, aralıksız denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Atilla Selami Abban, beraberindeki yetkililerle işletmeleri denetledi, vatandaşları bilgilendirdi.

Abban, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki tablonun beklendiği gibi olduğunu belirterek, "Ancak esnaf tam hazır değil. Uyarılarda bulunuyoruz. Ekipler 7 gün 24 saat denetimlerde bulunuyor." dedi.

Tedbirlerin önemini vurgulayan Abban, şunları kaydetti:

"Bu tabloyla tekrar karşılaşmamanın tek çaresi tedbirlere uymak. Çok zor da değil. Maske, mesafe ve temizlik. Bunun dışında çok fazla bir şey yok. Ama nedense uymamak için direnenler var. Ya bilinçsizlik ya umursamamaktan ya da inanmamaktan. Bir şekilde uymayanlar maalesef çıkabiliyor. Kurallara harfiyen uyarsak bu virüsten inşallah kurtulacağız."

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