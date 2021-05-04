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Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi

Geçen hafta Edirne ve Kırklareli'nde başlayan vaka sayısı düşüşlerine bu hafta Tekirdağ eklendi

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi
AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla Trakya'da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde vaka sayıları Trakya kentlerinde düşmeye devam ediyor. Geçen hafta Edirne ve Kırklareli'nde başlayan vaka sayısı düşüşlerine bu hafta Tekirdağ da eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında bölge illerine ait verileri paylaşmıştı. Buna göre, vaka sayıları geçen haftaya göre en çok Edirne'de düştü. Edirne'de vaka sayısı geçen haftaya göre yüzde 50, Tekirdağ'da yüzde 40, Kırklareli'nde ise yüzde 35 azaldı.

-"Vatandaşlarımız üzerine düşen görevi yaptığı sürece biz bu tabloyu en iyi hale getireceğiz"

Edirneli Levent Yaçı, AA muhabirine vakalardaki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların duyarlı davrandığını belirten Yaçı, "Bu tablo bizi çok sevindirdi. Her geçen gün daha da iyi bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız üzerine düşen görevi yaptığı sürece biz bu tabloyu en iyi hale getireceğiz. İnşallah bu son kapanma olur. Güzel bir tablo için biraz daha gereken hassasiyeti göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Esnaf Hasan Şeremet de tedbirlere uyumun etkisinin olumlu şekilde görüldüğüne dikkati çekerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

-"Tam kapanma tedbirlerine uyuluyor"

Tekirdağ'da yaşayan Kazım Cingü de kentte tam kapanma kurallarına uyulduğunu söyledi.

Cingü, sokaklarda insan sayısının az olduğunu ifade ederek, "İnsanların kurallara uymasının karşılığını almaya başladık. Dün Sağlık Bakanı'mız da söyledi. Herkesin bu şekilde kurallara uymaya devam etmesini istiyoruz. İnşallah böyle devam ederse bu yazı sağlıklı şekilde dışarıda geçirebiliriz." dedi

Kentte yaşayan Emin Narin de tedbirlere uymanın zor olmadığını ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Narin, vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu belirterek, "Bu konuda halkımız duyarlı. Esnaf olarak görüyoruz herkes hijyen, maske kurallarına uyuyor. Bu şekilde devam edersek bu salgından kurtulacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımızın bu şekilde tedbirlere uymaya devam etmelerini bekliyoruz. İnşallah vaka sayılarında düşüş böyle devam ederse mutlu bir Tekirdağ bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şaban Yıldız da herkesin kurallara uymasıyla Tekirdağ'ın daha da güzel günlere kavuşacağını aktardı.

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