K\u0131rklareli nde sabah saatlerinde ba\u015flayan sa\u011fanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri olu\u015ftu.Ya\u011fmura haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan baz\u0131 vatanda\u015flar otob\u00fcs duraklar\u0131 ile baz\u0131 d\u00fckkanlar\u0131n tentelerinin alt\u0131nda bekledi, kimileri de \u015femsiye ile ya\u011fmurdan korunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\u00d6zg\u00fcrl\u00fck ve Demokrasi Meydan\u0131 nda olu\u015fan su birikintisi nedeniyle vatanda\u015flar kald\u0131r\u0131m ve yollarda y\u00fcr\u00fcmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.K\u0131rklareli Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri birikinti olan yerlerde ta\u015fk\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 amac\u0131yla r\u00f6gar kapaklar\u0131n\u0131 a\u00e7arak \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 13 derece \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kentte, ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ak\u015fam saatlerine kadar aral\u0131klarla etkili olmas\u0131 bekleniyor.K\u0131rklareli nin kuzeydo\u011fu ve do\u011fu il\u00e7elerinde \u00f6\u011fleden sonra kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.Edirne de de puslu havan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra zaman zaman \u015fiddetlenen sa\u011fanak etkili oluyor. Ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ak\u015fam saatlerinde etkisini kaybedece\u011finin tahmin edildi\u011fi belirtildi.Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 14 derece oldu\u011fu kentte, Balkanlar dan gelecek so\u011fuk hava sistemiyle s\u0131cakl\u0131klar\u0131n d\u00fc\u015fece\u011fi \u00f6n g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.