Trakya'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı - EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

AA

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Edirne'de dün 28 derece olan hava sıcaklığı bugün 32 derece ölçüldü. Kentteki nem oranının yüzde 49 olduğu belirlendi.Vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için ağaçların ve iş yeri tentelerinin oluşturduğu gölgede durmaya özen gösterdi.Sokak köpeklerinin ağaçların altında serinlemeye çalıştığı gözlendi.- KırklareliHava sıcaklığının dün 27 derece olduğu Kırklareli'nde bugün öğlen saatlerinden itibaren sıcaklık 3 derece artarak 30 dereceye yükseldi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyulan kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.Sıcak havadan etkilenen sokak köpekleri ile güvercinler de gölgede serinledi.Kent sakinlerinden Rıdvan Yarar, AA muhabirine, sıcaklıkların bugün hissedilir derecede arttığını söyledi.Sıcak hava nedeniyle bir süre ağaç gölgesinde oturarak zaman geçirdiğini anlatan Yarar, sıcaklığın bunaltıcı seviyeye yaklaştığını dile getirdi.- TekirdağTekirdağ'da hava sıcaklığı düne göre 5 derece artarak 28 dereceye ulaştı.Kentte sokağa çıkan bazı vatandaşların ağaç gölgeleri ve parklarda serinlediği gözlendi.Tekirdağ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.