Trakya'da şimdiye kadar 2 milyon 495 bin 552 doz aşı uygulandı

AA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 74,01 ikinci doz ortalaması ise yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 85,6, Edirne'de yüzde 86,2, Tekirdağ'da yüzde 82,6 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer aldı.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 624 bin 460, Tekirdağ'da 1 milyon 343 bin 495, Kırklareli'nde ise 527 bin 597 doz aşı uygulandı.

Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı.

31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 191,51 olan Edirne'de, 7-13 Ağustos'ta ki verilere göre bu rakam 74,06'ya geriledi.

Kırklareli'nde vaka sayısı 119,77'den 56,12'ye Tekirdağ da ise 93,96'dan 84,82'ye düştü.

- Vatandaşlardan aşı çağrısı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 77 yaşındaki Ayşe Ergi, AA muhabirine, 3. doz aşısını yaptırdığını söyledi. Aşı olduktan sonra kendini güvende hissettiğini belirten Ergi, herkesin aşısını olması gerektiğini kaydetti.

15 yaşındaki Kerem Kılıç ise salgının sona ermesi için herkesi aşı olmaya davet etti.

Okulların açılmasına sayılı günler kale kendisinin de aşısını yaptırdığını bildiren Kılıç, "Eğer aşılarımızı olmazsak yeniden evlere kapanmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Sıraç Akkoyun da aşı olduğu için kendini güvende hissettiğini ifade etti.

Bilime ve aşıya güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Akkoyun, "Tarihte bakıldığında dünyadaki bütün salgın hastalıkların önüne aşı ile geçilmiştir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız aşılarını olmalılar." diye konuştu.