Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dışarı çıkmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dışarı çıkmıyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların büyük çoğunluğu cadde ve sokaklarda maske kullanıyor.

Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dışarı çıkmıyor
AA

AA muhabirleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kentlerin en işlek caddelerinde gözlem yaptı.

Trakya'daki illerde halkın toplum sağlığı için son derece önemli olan maske takma hassasiyetine büyük oradan uyduğu gözlendi.

-Edirne

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Kentin en yoğun yerlerinden Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların yüzde 90'ı maskesiz dolaşmıyor.

Kent sakinlerinden Şaban Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takmanın salgının önüne geçmedeki en önemli önlem olduğunu söyledi.

Hasan Çelebi de sosyal mesafe ve maske tedbirine uyduğunu ifade etti. Motosiklet kullanırken dahi maske taktığını anlatan Çelebi, salgından korunmanın en kolay yolunun maske takmak olduğunu dile getirdi.

Nebiye Baskar ise zorunlu ihtiyaçlar için pazara ya da markete çıktığında maske kullanmaya özen gösterdiğini kaydetti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların büyük bir bölümü maskelerini takarken, bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Çok az sayıda maskeleri koluna, çenesine ve cebine koyan vatandaşlar polis ekiplerini gördüğünde bunları takmaya çalışıyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşların genelde maske taktığı gözlendi.

Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde vatandaşların çoğunluğu maske takarken, az sayıda vatandaşın bu önlemi almadığı görüldü. Vatandaşların yaklaşık yüzde 80'ni maske kuralına uyuyor.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel maske takmayanların kendilerini ve çevresindekileri düşünmediğini dile getirdi.

Bedel, yetkilerin söylediği bütün tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini aktararak, "Ben vatandaş olarak üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Salgın ülkemizde de dünyada da hala devam ediyor. Bu yüzden insanların duyarlı ve dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Uzmanların da belirttiği gibi maske ve mesafe kuralları çok önemli. Maske tedbirine herkesin uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Vapura koşuş' fotoğrafı sağlık çalışanlarının kalbini kırdı
SAĞLIK'Vapura koşuş' fotoğrafı sağlık çalışanlarının ...
Göğsünüz ağrıyorsa aklınıza hemen o gelmesin! Belirtileri kalp krizi ile karıştırılıyor ama... - Haberler
SAĞLIKGöğsünüz ağrıyorsa aklınıza hemen o gelmesin
8 Ağustos Koronavirüs tablosu AÇIKLANIYOR... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye bugünkü korona tabl
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Karabük'te koronavirüs karantinaları
SAĞLIKKarabük'te koronavirüs karantinaları
Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi
SAĞLIKAksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi
Son dakika! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1185
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
SAĞLIKKastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Bartın'da plajlara kısıtlama getirildi
SAĞLIKBartın'da plajlara kısıtlama getirildi
Adıyaman'da yeni koronavirüs karantinaları
SAĞLIKAdıyaman'da yeni korona karantinaları
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan uyarı! - Haberler
SAĞLIKTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan uyarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X