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Trakya'da vatandaşlardan "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

Vaka sayılarının artış gösterdiği Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Trakya'da vatandaşlardan
AA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları Edirne'de 180,01, Kırklareli'nde 116,94, Tekirdağ'da 111,19 olarak belirlendi.

Çok yüksek riskli kentler arasında olan Edirne'de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması halinde salgının hızının kesileceğini belirtti.

Edirneli Turan Uysal, AA muhabirine, kentte uygulanan sıkı tedbirleri yerinde bulduğunu söyledi.

Ev ziyaretlerinin bir süre yapılmaması gerektiğini ifade eden Uysal, "Edirne halkı birbirine düşkündür. Bunun önüne geçilmesi nasıl olur, tam bilemiyorum. Bir şekilde bu ziyaretlerin engellenmesi lazım." dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar Kovid-19 vakalarının artmasından endişelerini dile getirerek, tüm vatandaşların kurallara uyması çağırısında bulundu.

Esnaf Mustafa Samet Yılmaz, salgın sürecinde herkesin kurallara uyarak birbirine destek olması gerektiğini söyledi.

Akraba ziyaretlerinin de mümkün mertebe yapılmaması ya da kısa tutulmasının herkesin sağlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Uzun süredir hafta sonları kapalıydık. İlk defa cumartesi günü dükkanımızı açtık. Onun verdiği mutluluk var ama vaka sayıları arttıktan sonra esnafın para kazanması çok önemli değil. Herkes tedbirlere uymalı. Esnafın ve halkın en korktuğu noktalardan biri kırmızı kategoriye girmek." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da taksi şoförlüğü yapan Bülent Kaçar da bazı vatandaşların tedbirleri ihmal ettiğini dile getirdi.

Bir kişinin değil tüm toplumun kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Kaçar, "İnsanlarımızın duyarsız olması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması, komşu ziyaretlerinin devam etmesi nedeniyle vakalar sürekli artıyor. Biz dışarıdayız iş gereği, şehir merkezleri sürekli kalabalık. Bu yüzden turuncu kategoride olan ilimiz kırmızı kategorideki iller arasına girebilir." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden Habil Acar ise vakaların artması nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Bazı vatandaşların kurallara uymaması şaşırtıcı. Sokaklar, alışveriş merkezleri hep kalabalık. Bu şekilde salgın bitmez. Herkes kurallara uyarsa eski günlerimize dönebiliriz." dedi.

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