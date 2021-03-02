Trakya'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

AA

Edirne'de 75. Yıl İlköğretim Okulundaki öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.

Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.

4. sınıf öğrencisi Osman Emir Candemir, AA muhabirine, okulu çok özlediğini söyledi.

Evde durmaktan sıkıldığını belirten Candemir, "Okulda rahatladım. Kurallara uyuyorum. Arkadaşlarımla oyun oynarken maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum." dedi.

Almira Bozkurt da okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz kurallar konusunda uyardı bizi. Teneffüste arkadaşlarımızla oyun oynarken kurallara uyuyoruz. Sınıfa girmeden ellerimizi yıkıyoruz ve dezenfektan kullanıyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nde sabahın ilk saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, bahçede sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Okul yöneticileri tarafından tedbirler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra dersliklere alındı.

Tekirdağ'da da öğrenciler maske ve mesafe kuralına uygun okul bahçesine alındı. Daha sonra salgın tedbirleri kapsamında öğrenciler sınıflara geçti.