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Trakya'dan geçen yıl 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden geçen yıl 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Trakya'dan geçen yıl 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldı
AA

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden geçen yıl 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine, Trakya'daki firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yurt dışındaki firmalarla görüşmelerini çevrim içi sürdürdüğünü söyledi.

Kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi sayesinde firmaları hedef müşteriyle buluşturduklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Trakya'da ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılması için oda ve borsalarla birlikte Dış Ticaret İstihbarat Merkezini kurduk. Dijitalleşen dünyada interneti ve bilgiyi kullanarak nokta atışı ülkeler ve o ülkelerdeki hedef müşteri kitlesini elimizdeki istihbarat ağıyla Trakya'daki firmalarla buluşturuyoruz. Firmalarımızı, ürün satabilecekleri ülkelerdeki müşterilerle buluşturuyoruz."

- En çok ihracat Tekirdağ'dan

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Trakya'da en fazla ihracat yapan ilin Tekirdağ olduğunu belirten Şahin, "Tekirdağ'ın 1,34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre ihracatının 190 milyon dolar azaldığı görülüyor." dedi.

Kırklareli'nin geçen yılki ihracatının 166 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Şahin, "2019'da Kırklareli'nin ihracatının 194 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu durum da 2020 yılı ihracatında 28 milyon dolarlık bir azalışa denk geliyor. Edirne, 2020 yılında 62 milyon dolar, 2019 yılında 59 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Edirne bir önceki yıla göre ihracatını 3 milyon dolar artırarak yılı artışla kapatan tek ilimiz oldu." diye konuştu.

- Kırklareli'nden Angola'ya ihracat yapılıyor

Şahin, Ajansın Trakya'da ekonomik faaliyetler ve ihracatın gelişmesine katkı sağladığını, bu yöndeki hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Trakya'dan daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülke Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı Yunanistan, Venezuela, Arnavutluk, Almanya, Katar, Angola, Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek takip ediyor. Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola oldu. Angola'yı Yemen, Bulgaristan, Venezuela, Benin, Almanya, İtalya, Nijerya, Kenya ve Hollanda izliyor.

Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke de Almanya. Tekirdağ'ın ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin gelişmiş ülkeler olması dikkati çekiyor. Almanya'yı Bulgaristan, ABD, İtalya, Fransa, Çekya, İspanya, Polonya, İngiltere, Romanya takip ediyor."

Şahin, Edirne ve Kırklareli'nden daha çok tahıl ve tahıl ürünleri ihraç edildiğini, Tekirdağ'dan ise tekstil, makine ve makine yan sanayi ürünlerinin dış satımının yapıldığını ifade etti.

Salgının ihracata etkilerine işaret eden Şahin, şöyle dedi:

"Ürünlerin salgın nedeniyle gönderilememesinden dolayı ihracatta düşüş oldu. Üretim noktasında sıkıntı yaşanmadı. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerle firmalarımızda üretim durmadı. Bu süreçte konteyner bulmak, tır ile mal gönderme konusunda zorluklar yaşandı. Lojistik sevkiyatındaki aksamalardan düşüş yaşandı.

Geçen yılın ihracat verilerine baktığımızda Trakya'dan toplam 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldığını görüyoruz. Trakya'da toplam ihracatımızda 210 milyon dolarlık azalma oldu. Bu yıl bu rakamların çok üzerine çıkmak konusunda firmalarımızda azmi ve isteği görüyoruz."

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