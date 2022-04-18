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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü

Trakya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, geceden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar sürprizi
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar sürprizi
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AA

Trakya'da yeni hava sistemiyle hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi. Sağanakların etkili olduğu Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etki olan kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. AA'nın haberine göre; kar kalınlığının 4 santimetre olduğu bölgede, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

"YAZI BEKLERKEN KIŞ GELDİ"

Kocayazı köyü sakinlerinden Sadettin Pınar, yazı beklerken kışın geri geldiğini söyledi. Kar yağışı nedeniyle şartların zorlaştığını ifade eden Pınar, kent merkezinde 8 derece olan hava sıcaklığının köylerinde sıfırın altına düştüğünü vurguladı.

Nihat Yılmaz ise nisan ayında kar yağmasının normal olmadığını anlattı. Meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, hayvanlarına verecek yem ve saman kalmadığını kaydetti.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hamzabeyli ve Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köyler kar yağış nedeniyle beyaza büründü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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