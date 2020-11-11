Trakya sağlık turizminde de iddialı olmak istiyor - TEKİRDAĞ

AA

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli, "sağlık turizmi yetki belgesi" bulunan 20 hastane ile yurt içi ve dışından gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyor.Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Trakya, 13 Kasım'da açılacak Tekirdağ Şehir Hastanesi ile sağlık turizminde de iddialı olmak istiyor.Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılından itibaren sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kamu ve özel sektör işbirliğinde tüm paydaşları, Trakya'da ki tüm hastaneleri işin içine katarak birlikte hareket etmeye çalıştıklarını ifade eden Şahin, "2018 yılında sağlık turizmi gerçekleştirmek isteyen hastanelerimizin sağlık turizmi yetki belgesi alması gerekliliği ortaya çıktı. Biz de çalışmalara hız verdik. Ortalama Trakya bölgesinde hem özel sektör hem kamuda 35 hastanemiz var. Bunların 20'sine sağlık turizmi yetki belgesi aldırdık. Hedefimiz bütün ilçeler dahil hastanelerimizi sağlık turizmi yapılabilir seviyeye getirmek." dedi.

- "Pazarımız Balkanlar, Orta Avrupa ve Orta Asya"

Şahin, Türkiye'de hastanelerin küçük veya büyük olsun yetki belgesi olmadan sağlık turizmi faaliyetini gerçekleştiremeyeceğini vurgulayarak, "2021-2022 yıllarında bütün hastanelerimize sağlık turizmi yetki belgesini aldırmak istiyoruz. Pazarımız başta Balkanlar, Orta Avrupa ve Orta Asya'dır. Şu an gelen hastalarımız bu ülkelerden." ifadelerini kullandı.

Şahin, Trakya'ya en çok hastanın Yunanistan ve Bulgaristan'dan geldiğini, sağlık turizmi hizmetlerinde göz ve diş tedavilerinin yanı sıra, obezite cerrahi, plastik cerrahi ve genel cerrahi branşlarının öne çıktığını dile getirdi.

Kalkınma Ajansı olarak hastanelere çeşitli eğitimler verdiklerini, yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katıldıklarını belirten Şahin, "Hastane sahiplerini yurt dışına götürdük. Yurt dışından misafirleri burada ağırladık, böylece karşılıklı ilişkilerimiz nasıl geliştirebiliriz diye çalışmalar yürüttük. Böyle olunca bir yandan yetki belgesi aldırma bir yandan kaliteyi artırma bir yandan pazarlama faaliyetlerini sürdürdük." diye konuştu.

Şahin, Trakya'da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"2017 yılında çalışmalara başladığımızda ortalama Trakya'ya gelen hasta sayısı 3 bin 200 idi. 2019'un sonu itibarıyla 6 bin 900 civarında hasta Trakya'ya gelmişti. Hedefimiz bu yıl pandemi olmasaydı 9 bin hasta ağırlamaktı. Şu an yine geçen seneki rakama yakın seviyedeyiz. İnşallah 2021 yılında bu sayıyı 9-10 bin rakamlarına ulaştırmaya çalışacağız."

Tekirdağ’da açılacak Şehir Hastanesinin teknolojisi ve 500 yatak kapasitesiyle geniş imkanlara sahip olduğunu anlatan Şahin, bu sayede hastalara daha kaliteli hizmet verilebileceğine işaret etti.

Şahin, özel sektörün daha fazla işin içinde olması için Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneğini kurduklarını belirterek, "Sağlık turizmindeki sorunları ve talepleri Ankara'ya iletmede birlik olmanın, dernek bünyesinde daha hızlı ilerleyeceğini düşündük. İnşallah böylece sağlık turizmi çalışmalarımıza bir ivme daha katarak sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.