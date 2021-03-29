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Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kuzey Makedonya ekonomi ve eğitim bakanlarıyla görüştü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ve Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kuzey Makedonya ekonomi ve eğitim bakanlarıyla görüştü
AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunan heyet, Bakan Carovska ile görüştü.

Ziyarette, TÜ ve Kiril Metodi Üniversitesinde karşılıklı olarak açılacak Türkoloji ve Makedon Dili ve Edebiyatı bölümleri ile eğitim alanında yapılacak iş birlikleri ve teknopark konuları ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında yeni iş birlikleri yapıldığını belirtti.

Kuzey Makedonya'da bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Çantalarımızda yeni iş birlikleri ve projelerle geldiğimizde heyetlerin ortak heyecanını görmek bizleri motive ediyor. Birçok farklı alanda edindiğimiz tecrübeler ve kabiliyetleri Kuzey Makedonya ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Kuzey Makedonya’da bilindiği üzere Türkçe seçmeli ders olarak okutulmakta. Trakya Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya’daki Türkçe eğitim çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Aynı zamanda üniversitemizde de bir Makedon Dili ve Edebiyatı Bölümü açmayı planlıyoruz."

Bakan Mila Carovska ise Trakya Üniversitesinin Balkanlar özelinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve yeni iş birliği arayışlarından heyecan duyduklarını belirterek, bilimsel faaliyetlerin zenginleştirilmesi ve eğitim alanında atılacak adımlara gerekli destekleri vereceklerini kaydetti.

Heyet daha sonra Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Trakya Teknopark Modelinin Kuzey Makedonya'da hayata geçirilmesiyle ilgili ve iş birliği projeleri görüşüldü, üniversite ve bakanlık arasında bir ön protokol imzalanmasına karar verildi.

Rektör Tabakoğlu, üniversite ve sanayi iş birliğinde edindikleri tecrübeleri ve Trakya Teknopark modelini Balkanlarda yaygınlaştırmak ve bölgenin menfaatine sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Bekteşi de Trakya Üniversitesinin inovasyon, Ar-Ge, Avrupa Birliği projeleri, ürün ticarileştirme ve patent tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

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