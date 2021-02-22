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Prof. Dr. Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında UNESCO'ya kürsünün kurulması amacıyla yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Başvuru tarihlerinde henüz dünyada bir salgın olmadığını, bunun aslında bir öngörünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade eden Tabakoğlu, "Üniversitemizin eğitim kalitesinin ülkemizde ve içinde bulunduğumuz Balkan coğrafyasındaki bilimsel çalışmalara liderlik edecek noktaya yükseltilmesi öngörüsü ile eğitim sistemimize yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin yarattığı fırsatların daha hızlı şekilde entegre edilmesini amaçladık." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye'de ilk üniversiteyiz"

Edirne'nin pek çok değeriyle UNESCO listelerinde yer aldığını anımsatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz zengin mirasın bizlere verdiği en önemli sorumluluk, Edirne'nin geçmişten gelen birikimi ile Balkanlar'da bilim ve kültür merkezi haline gelmesi için çalışmamız gerektiğidir. Türkiye'de, UNESCO’ya giren bir kültür mirasına sahip tek üniversite olan Trakya Üniversitesi olarak Türkiye ve bölgemiz coğrafyasında bilimsel eğitimde kalitenin artırılması ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine hizmet etmek gayesiyle çalışıyoruz.

Bu kapsamda Trakya Üniversitesinde, UNESCO ile birçok farklı iş birliği geliştiren güçlü bir ekiple, ülkemizde eğitim alanındaki ilk UNESCO kürsüsünü kurduk. Birçok medeniyete ve devlete ev sahipliği yapmış, adeta bir kültür başkenti olan Edirne’de bilimin, toplumsal değerlerin, barışın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz."

Tabakoğlu, UNESCO Paris Yüksek Öğretim Birimi tarafından gerçekleştirilen 2 yıllık değerlendirme süreci sonucunda kurulan UNESCO kürsüsünün, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz başkanlığında faaliyet göstereceğini, öğretim görevlileri Burcu Özer, Yaşagül Ekinci ve Emine Demiröz'ün de ekipte yer alacaklarını kaydetti.

Bu arada, kürsünün kurulması sonrasında Rektör Tabakoğlu'na Kenya Mount, Yunanistan Aristotle, Japonya Kyoto üniversitelerinden destek mektupları geldi.

- UNESCO Kürsüsü

UNESCO tarafından 1992 yılında kurulan "UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı"nın temel amacı, uluslararası düzeyde üniversitelerarası iş birliğini sağlamak olarak tanımlanıyor.

Trakya Üniversitesinde kurulan "Quality Education and Digital Transformation" kürsüsü de dijital çağda "daha iyi ve erişilebilir eğitim" için çalışma yürütecek.

Trakya Üniversitesi, temel hedeflerini merkeze alan ve eğitimdeki kalitesiyle Balkanlar ve tüm dünyaya açılmasını öngören uluslararası hedeflerini destekleyen kürsü ile UNESCO çatısı altında uluslararası alanda yeni iş birlikleri kurarak, çok ortaklı eğitim ve dijital dönüşüm projeleri gerçekleştirecek.

Dünyada bu anlamdaki diğer kürsüler ise Kenya ve İspanya'da bulunuyor.