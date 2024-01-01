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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trakya’da 287,8 milyon dolar ihracat, 237,9 ithalat yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Trakya’da 287,8 milyon dolar ihracat, 237,9 ithalat yapıldı

        TÜİK Verilerine göre Kasım Ayında Trakya'da 287,8 milyon dolar ihracat, 237,9 ithalat yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:15
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        Trakya'daki ihracat ithalat rakamları açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trakya’nın 2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı.

        Buna göre Edirne’de 2023 yılı Kasım ayında ihracat 8,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da 253,4 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 25,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya’dan toplamda 287,8 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

        Edirne’de 2023 yılı Kasım ayında ithalat 6,1 milyon dolar, ithalat 218,8 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ithalat 13,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Trakya’da toplamda 237,9 milyon dolar ithalat yapıldı.

        Edirne'de Kasım ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok İthalat Rusya Federasyonu ile yapıldı. Kırklareli'nde Kasım ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ' da ise Kasım ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

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        #Trakya ihracat
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