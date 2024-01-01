Trakya’da 287,8 milyon dolar ihracat, 237,9 ithalat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trakya’nın 2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı.

Buna göre Edirne’de 2023 yılı Kasım ayında ihracat 8,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da 253,4 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 25,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya’dan toplamda 287,8 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

Edirne’de 2023 yılı Kasım ayında ithalat 6,1 milyon dolar, ithalat 218,8 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ithalat 13,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Trakya’da toplamda 237,9 milyon dolar ithalat yapıldı.

Edirne'de Kasım ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok İthalat Rusya Federasyonu ile yapıldı. Kırklareli'nde Kasım ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ' da ise Kasım ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.