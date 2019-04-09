Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine yönelik faaliyet gösteren TRAKYAKA, mali, teknik ve güdümlü proje destekleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.
TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen desteklerle Trakya'nın üretim ve ihracatının her geçen yıl artacağını söyledi.
Şahin, TRAKYAKA olarak özellikle yüksek katma değerli işler ve teknoloji üreten, yükte hafif ama pahada ağır işler yapan Avrupa pazarına yönelebilecek işlere yönelik teşvik ve desteklere devam edeceklerini belirterek, "Kalkınma ajansı olarak özellikle sanayi ve üreticinin yanında durmaya, onların ihracatını artırmaya veya ithalatı azaltıcı işlemler yapmaya, yerli ve milli üretim noktasında üretim alanında ciddi destekler veriyoruz. Bu anlamda hem maddi hem maddi destekler veriyoruz, makine, ekipman alınmasına yardımcı oluyoruz." dedi.
Trakya'nın her geçen yıl ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Şahin, "Firmalarımız yurt dışı pazarlarına nasıl ulaşabilirler, orada nasıl mal satabilirler, oradan nasıl daha az mal alabilirler diye uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuruldukları günden bu yana Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine 8 yılda 80 milyon lira kalkınma desteği verdiklerini belirten Şahin, "Bu eş finansmanla beraber yaklaşık 140 milyon lira parayı harekete geçirmiş olduk." diye konuştu.
Şahin, bu yıl da Kalkınma Ajansı'nın Mali Destek Programları'na ilişkin 15 milyon lira hibe desteği vereceğini aktararak, şunları kaydetti:
"AB fonlarından 9-10 milyon avro civarında aldığımız, üniversite ve meslek liselerinde yaptığımız projeler var. Yaklaşık 2 bin 562 proje başvurusu olmuş bugüne kadar. Biz de bunlardan 761 tanesine direkt destek verdik.
Amacımız bu desteklerin yanında bölgede bulunan kurumların teknik kapasitelerini artırmak, firmalarımızın özellikle ticaret odalarıyla beraber iş birliği içerisinde katma değerli mal üreterek daha fazla farklı pazarlarda mal satmalarına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak."
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