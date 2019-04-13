Kaza, akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan tramvay yolunda meydana geldi. Utku Paşa yönetimindeki 10 D 7005 plakalı otomobil, tramvay yoluna girdi. Tramvay yolunda rayların üzerinde bir süre ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

DHA'nın haberine göre kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Paşa'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Utku Paşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat ara verilen tramvay seferleri yolun açılmasının ardından yeniden seferlere devam edildi.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.