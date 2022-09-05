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Haberler Gündem 3. Sayfa Tramvayda tehlikeli yolculuk!
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Tramvayda tehlikeli yolculuk

Beyoğlu ve Fatih'te tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Tramvayda tehlikeli yolculuk!
Yürekler ağza geldi! Çocukların tehlikeli yolculuğu
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DHA

Beyoğlu ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti. Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı. Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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